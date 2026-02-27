Haberler

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Mümin Lütfüoğlu'nu kabul etti. Ayrıca, Keşan'da 'Çocuk Akademisi' düzenlendi ve İpsala Belediyesi’nde ziyareti yapıldı. Meriç Kaymakamı, Alibey köyünü ziyaret ederek kooperatifle ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Keşan Şubesi Başkanı Mümin Lütfüoğlu'nu kabul etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Mercan, Lütfüoğlu ve derneğin yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Ziyarette Lütfüoğlu, derneğin faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Mercan, ziyaret dolayısıyla Lütfüoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Keşan'da Çocuk Akademisi düzenlendi

Keşan'da "Çocuk Akademisi" programı düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ve Müze Keşan ev sahipliğinde, çocuklar ve ailelerinin katılımıyla "Çocuk Akademisi" programı gerçekleştirildi.

Program kapsamında diş hekimi, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, çocuk gelişim uzmanı ve sosyal çalışmacılar tarafından bilgi paylaşımı ve sunumlar yapıldı.

Akademinin önümüzdeki günlerde süreceği belirtildi.

İpsala Belediye Başkanı Kerman'a ziyaret

Ankara Merkez Süt Üreticileri Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin ve İpsala Süt Üreticileri Birliği Başkanı Selahattin Demir, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kerman, genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Demir'i tebrik ederek yeni dönem için başarılar diledi.

Kerman ayrıca ziyaret dolayısıyla Keskin ve Demir'e teşekkür etti.

Meriç Kaymakamı Güvenç'ten Alibey köyüne ziyaret

Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Alibeyköy Fıstık Kooperatifini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Güvenç, köyün genel durumu ve gelecek üretim dönemiyle ilgili kooperatif başkanı, muhtar ve köy halkıyla istişarelerde bulundu.

Güvenç, kooperatifin yönetiminde kadınların yer almasından ve ortaya konulan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sağlık standı kuruldu

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Hekim Şifai Sağlıklı Hayat Merkezince sağlık standı kuruldu.

Merkezden yapılan açıklamaya göre "Ramazanda Sağlık Programı" kapsamında merkezde stant oluşturularak, ziyaretçilerin boy ve kilo ile karbonmonoksit ölçümleri gerçekleştirildi.

Ayrıca merkezde faaliyet gösteren birimlerin tanıtımı yapıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik

Dünya diken üstünde! Savaş sürerken Taliban'dan kritik açıklama
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi

Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe hamleler geldi
Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar

Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Domenico Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik

Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik
Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu

Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti

Boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak

Ortalık kan gölüne dönmüşken Cumhurbaşkanı'ndan tarihi rest geldi
Domenico Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik

Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine 'Taşıyabildiğiniz kadar alın' dedi

Milyonları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

"Hakim kusura bakmasın, sonuçlarına katlanacak"