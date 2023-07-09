Keşan'da Buğday Ekili Arazide Yangın Çıktı

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı kırsal Paşayiğit Mahallesi'nde buğday ekili arazide çıkan yangında yaklaşık 2 bin dönüm alan zarar gördü. Yangın havadan ve karadan yaklaşık 4 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

Keşan Paşayiğit Mahallesi'ndeki Çaybayır mevkinde buğday ekili arazide, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. Köylülerin traktör ve iş makineleriyle müdahale ettiği yangın, itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Keşan, İpsala, Uzunköprü, Gelibolu ve beldelere ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopteri de alevlere havadan müdahale etti. Sağlık ve AFAD ekipleri de bölgede hazır bekletildi. Yoğun duman nedeniyle Keşan-Edirne Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Araçlarını emniyet şeridine çekerek yangını izlemek isteyenler ise polis ve jandarma ekiplerince uyarılarak, bulundukları yerden uzaklaştırıldı.

Yangın havadan ve karadan müdahaleyle 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yaklaşık 2 bin dönüm buğday ekili alan zarar görürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.