Edirne'den kısa kısa

Keşan'da Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından düzenlenen bahar şenliğinde öğrencilerin hazırladığı sergi ve gösteriler sergilendi. Ayrıca, Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri huzurevi sakinlerine sağlık konularında eğitim verdi.

Keşan'da Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından bahar şenliği düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen programa katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı çalışmaların yer aldığı sergiyi de gezerek eserleri inceledi.

Programda öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sahnelendi.

Programa Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Ulusoy Akdemir, kurum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

-Huzurevi sakinlerine sağlık okuryazarlığı eğitimi verildi

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri, Edirne Huzurevi sakinlerine yönelik sağlık okuryazarlığı eğitimi düzenledi.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilimsel Araştırma ve Sanat Topluluğu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte huzurevi sakinlerine akılcı ilaç kullanımı, beslenme ve genel sağlık bilgileri konusunda eğitim verildi.

Programda yaşlıların günlük yaşamda sağlıkla ilgili doğru bilinen yanlışlar konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla soru-cevap etkinliği de düzenlendi.

Etkinliğin ardından öğrenciler huzurevi sakinlerine müzik dinletisi sundu.

Programın, yaşlı bireylerin sağlık konusunda farkındalıklarının artırılması ve sosyal etkileşimlerinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

-Koruyucu aile hizmetleri için farkındalık buluşması

Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, koruyucu aile hizmetlerine ilişkin farkındalık programında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Programda koruyucu aile hizmetlerinin toplumdaki önemine dikkat çekilerek, çocukların sevgi dolu ve güvenli bir aile ortamında büyümesinin önemine vurgu yapıldı.

Toplantıda, koruyucu aileliğin toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir gönül bağı olduğu belirtilirken, çocukların geleceğine umut olan uygulamanın yaygınlaştırılmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Programda muhtarlara koruyucu aile hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
