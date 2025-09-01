Keşan'da Adli Yıl Açılış Töreni ve Edirne Sevdalıları Anıldı

Keşan'da Adli Yıl Açılış Töreni ve Edirne Sevdalıları Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keşan ilçesinde yeni adli yılın açılışı için tören düzenlendi. Keşan Cumhuriyet Başsavcısı, Edirne Barosu temsilcisi ve Keşan Belediye Başkanı'nın katıldığı etkinlikte yargı mensupları bir araya geldi. Ayrıca, Edirne'ye katkı sunan kişiler için anma programı da gerçekleştirildi.

Keşan ilçesinde adli yıl açılış töreni düzenlendi.

Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçükbekir, Keşan Adliyesinde düzenlenen törende, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Edirne Barosu Keşan Temsilcisi Taner Balta da törende bir konuşma yaptı.

Programın ardından yargı mensupları ve davetliler resepsiyona katıldı.

Törene katılan Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da adliye çalışanlarını tebrik etti, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Yol yapım çalışmaları

Keşan ilçesinde çarşı merkezi 2. etap çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler İsmet İnönü Caddesi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Caddede ilk kat asfalt serimini yapan ekipler, ilçeye daha konforlu, akıcı ve güvenli bir ulaşım ile yaya dostu bir cadde kazandırmak için çalışıyor.

Edirne sevdalıları anıldı

Edirne'ye katkılar sunan kişiler anıldı.

Yesevi Hareketi Derneği Edirne Temsilciliği'nde düzenlenen törende Edirne sevdalıları merhum Bahri Dinar, Beyazıt Sansı, Nadi Ersoy ve Melih Yurduseven için dua edildi.

Derneğin temsilcisi Alpaslan Cankaloğlu, kenti her alanda tanıtmış, Edirne'nin, gelişmesine, turizmine, katkıda bulunmuş kişilerin unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yargıya kritik uyarı

Hakim ve savcıları uyardı: Bunu yaparsanız siyaset alanına girersiniz
Süleyman Soylu'dan 'Erdoğan sonrası kimi destekleyeceksin?' sorusuna cevap

Erdoğan sonrası kimi destekleyecek? Soylu'dan tek cümlelik yanıt
İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek: İBB soruşturması 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası

Başsavcı Akın Gürlek'ten İmamoğlu'nu küplere bildirecek sözler
Mert Hakan Yandaş'ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi olay oldu

Mert Hakan'ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran büyük oynuyor! Ali Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu

Saran büyük oynuyor! Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.