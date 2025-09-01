Keşan'da Adli Yıl Açılış Töreni ve Edirne Sevdalıları Anıldı

Keşan ilçesinde adli yıl açılış töreni düzenlendi.

Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçükbekir, Keşan Adliyesinde düzenlenen törende, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Edirne Barosu Keşan Temsilcisi Taner Balta da törende bir konuşma yaptı.

Programın ardından yargı mensupları ve davetliler resepsiyona katıldı.

Törene katılan Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da adliye çalışanlarını tebrik etti, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Yol yapım çalışmaları

Keşan ilçesinde çarşı merkezi 2. etap çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler İsmet İnönü Caddesi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Caddede ilk kat asfalt serimini yapan ekipler, ilçeye daha konforlu, akıcı ve güvenli bir ulaşım ile yaya dostu bir cadde kazandırmak için çalışıyor.

Edirne sevdalıları anıldı

Edirne'ye katkılar sunan kişiler anıldı.

Yesevi Hareketi Derneği Edirne Temsilciliği'nde düzenlenen törende Edirne sevdalıları merhum Bahri Dinar, Beyazıt Sansı, Nadi Ersoy ve Melih Yurduseven için dua edildi.

Derneğin temsilcisi Alpaslan Cankaloğlu, kenti her alanda tanıtmış, Edirne'nin, gelişmesine, turizmine, katkıda bulunmuş kişilerin unutulmaması gerektiğini kaydetti.