Keşan Belediyesi'nde görevli 550 personelinin dikili bir ağacı oldu

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Saat 12.00'de başlayan etkinlikte; Keşan Belediye personeli tarafından 1000 adet çınar, servi, ıhlamur başta olmak üzere 10'a yakın türde ağaç fidanlarını toprakla buluşturuldu. Fidanlar için her bir belediye personeline özel künye isimlik de bastırıldı.

Belediye çalışanları 100. Yıl Hatıra Ormanı fidan dikimi etkinliğine; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Başkan yardımcıları Nuran Uslu, Tahir Özçınar, Ali Ünal, Bülent Günsal, meclis üyeleri, birim amirleri ve belediye personeli ile basın mensupları katıldı.

Etkinlikte konuşan ve havaların güzelleşmesiyle birlikte belediye olarak bahar hareketini başlattıklarını bildiren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Keşan'ımızın 100. yıl etkinlikleri kapsamında bugün ilk etkinliğimizi Keşan Belediyesi ailemiz ile gerçekleştiriyoruz. Keşan Belediyesi personel fidanlığımız için fidanlarımızı bugün toprakla buluşturuyoruz. 550 belediye personelimiz olmak üzere toplamda 1000 fidan dikimi yapıyoruz. Keşan'da göreve geldiğimiz günden bu yana yaklaşık 3 yıl geçti ve biz 40 bine yakın fidan diktik. Bu gün 1000 fidan dikerek bu sayıyı 41 bine ulaştırıyoruz. Keşan'da inşallah 5 yıl sonunda ilçemizde yaşayan herkesin adına bir fidan dikimi gerçekleştirmiş olacağız. Doğayı ve çevreyi koruyan yapıyla belediye çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda Keşan'ımızın 100. yılında 100 etkinlik hedefiyle çıktığımız yolda ilk etkinliğimizin doğa ve çevreyle ilgili olmasını istedik.Keşan Belediyemizin tüm birimleri, Keşan'ımızda var olan tüm kurum, kuruluş ve STK'larımız ile bu etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Şehrimizi anlatacak ve tanıtacak birçok etkinlik 100. yılda hemşehrilerimiz ile buluşacak. Cennet vatanın evlatları olan bizler, temiz çevrenin bize atalarımızdan miras değil gelecek nesillere emanetimiz olması gerektiği biliciyle çalışmalarımızı durmaksızın sürdüreceğiz. Her bir personelimiz kendi ağacına gözü gibi bakacak ve onunla ilgilenip büyüdüğünü gözlemleyecek. Gelecek yıllarda bu fidanlar ağaca ve ormana dönüştüğünde hepimizin çok gururlanacağı bir alana hep birlikte kavuşmuş olacağız." dedi.

Helvacıoğlu, konuşmasının devamında çalışmaya destek veren ve yürüten herkese teşekkür ederek şunları söyledi: "Dünya önce pandemi sonra da savaş ile büyük ve önemli bir süreçten geçti. İnşallah bahar ile havaların düzelmesi ile çok güzel günler bizi bekleyecek. Belediye ailemizin fidanlarını toprakla buluşturarak geleceğimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Mustafa Helvacıoğlu, konuşmasının sonunda fidan temini konusunda destek olan Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ile ilgili şeflere teşekkür etti.

Fidan dikimi ve fidanlara can suyu verilmesi sonrasında personele ve etkinliğe katılanlara öğle yemeği ikramında bulunuldu.

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