Keşan Belediyesi İtfaiye Ekipleri Şarköy Yangınına Destek Veriyor

Keşan Belediyesi İtfaiye Ekipleri Şarköy Yangınına Destek Veriyor
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Keşan Belediyesi itfaiye ekipleri, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki yangının söndürülmesine destek olmak için bölgeye sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışan ekipler, Şarköy halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Keşan Belediyesi itfaiye ekipleri Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki yangının söndürülmesine destek veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, yangının herkesi üzdüğü belirtildi.

Keşan'dan da yangını söndürülmesine destek olmak için bölgeye itfaiye ekibi sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Önceki günden bu yana yangının kontrol altına alınması için canla başla çalışan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyor Şarköy halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaymakam Köken incelemede bulundu

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, sahipsiz hayvanlar için yapılacak doğal yaşam alanında incelemede bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Köken doğal yaşam alanında çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Köken, belediye ve il özel idaresi iş birliğinde çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, sahipsiz hayvanları kısa sürede doğal yaşam alanına taşıyacaklarını kaydetti.

Bozdağ'dan veda ziyareti

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atanan Hilal Bozdağ, Keşan Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, Bozdağ'a Keşan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarı diledi.

Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel
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