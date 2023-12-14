Keşan Belediyesi e-belediye sistemine geçti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, altyapı ve eğitim çalışmalarının tamamlanmasının ardından e-belediye sistemine geçiş yapıldığını bildirdi. Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak dijital dönüşüm başlattıklarını belirtti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, altyapı ve eğitim çalışmalarının tamamlanmasının ardından e-belediye sistemine geçiş yapıldığını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak dijital dönüşüm başlattıklarını belirtti.

Çağın gereklerine uygun olarak çalışmalar yaptıklarını aktaran Helvacıoğlu, "Keşan Belediyesi olarak hizmette öncü olma, inovasyon vizyonundan taviz vermeden, bölgemizde e-belediye sistemine geçen tek belediye olarak yine ilklere imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu, e-belediye uygulaması ile kurum koordinasyonu ve vatandaşlara hizmetin en iyisini sunmayı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

-KTSO'dan Rektör Tabakoğlu'na ziyaret

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve Genel Sekreter Erdem Başak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette ikili iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Tabakoğlu ziyaretlerinden dolayı Şapçı ve Başak'a teşekkür ederek "Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile bu zamana kadar önemli iş birlikleri gerçekleştirdik. Bundan sonra da iş birliği içerisinde çalışmaya, Edirne'ye ve Keşan'a her anlamda fayda sağlayacak projeler geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

-Hizmet içi eğitim düzenlendi

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda görevli meslek elemanlarına (öğretmen, sosyolog, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikolojik danışman) yönelik hizmet içi eğitim verildi.

Farklı oturumlarda Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen eğitimin sunumu Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcıları Erdinç Topçu ve Sebahattin Bilgiç, Şube Müdürü Tamer Tahmazoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Gerçekleşen eğitimde "Bakanlığın Hizmet Modellerinin Uygulama Esasları, Kanun ve Yönetmelikler, gerçekleşen ve gerçekleştirilecek olan denetimler ile Psikososyal Destek Yaklaşımları" ele alındı.

-Jandarma eğitimlerine devam ediyor

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Trafik Jandarması Timleri tarafından Keşan ilçesine bağlı köylerde vatandaşlara yönelik kış şartlarında güvenli araç kullanımı, trafik kazalarında alınacak emniyet tedbirleri, kış lastiği kullanmanın önemi, traktörlerde ROPS demiri kullanımı ve önemi hakkında trafik bilgilendirme eğitimi verdi.