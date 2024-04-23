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Keşan Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Yapıldı

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Keşan Belediye Meclisi, nisan ayı olağanüstü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda belediyeye ait borçların kredi çekilerek ödenmesini içeren gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca Trakya Üniversitesi ile Baden-Wuerttemberg Cooperati State Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Keşan Belediye Meclisi nisan ayı olağanüstü toplantısı yapıldı.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan başkanlık etti.

Toplantıda belediyeye ait borçların kredi çekilerek ödenmesini de içeren gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Trakya Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı

Trakya Üniversitesi ile Baden-Wuerttemberg Cooperati State Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Baden-Wuerttemberg Cooperative State Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gerhard Jaeger tarafından rektörlük toplantı salonunda atılan imzalarla iki üniversite arasındaki iş birliği somutlaştırıldı.

Rektör Tabakoğlu bu iş birliğinin üniversiteleri ve ülkeleri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

İki üniversite arasında gerçekleştirilen iş birliğinden büyük bir mutluluk duyduğunu vurgulayan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Bu ziyaretle birlikte genişleyen bir iş birliği ortamı oluştu. Yeni fikirler ve projeler ortaya çıktı. Bu anlamda oldukça verimli bir görüşme olduğunu düşünüyorum. Sadece üniversitemiz için değil aynı zamanda şehrimizin diğer paydaşları ile yapılan görüşmeler de oldukça olumlu geçti. İki üniversite arasında yapılan görüşmeler neticesinde ortak noktada buluştuğumuz konular daha da olgunlaştırılacak ve sonrasında online olarak yapılacak görüşmelerle somutlaştırılacaktır. Değerli Rektörüm Prof. Dr. Gerhard Jaeger, önceki dönem Rektörüm Manfred Gustav Raupp ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Johannes Kern'e bu ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim."

Tabakoğlu ve Jaeger ile beraberindeki heyet Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak'ı da ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

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