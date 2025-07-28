Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan Görevine Döndü

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, geçirdiği operasyon ve istirahat sürecinin ardından görevine başladı.

Başkan Özcan yaptığı açıklamada, prostat ameliyatı sonrası bir süre görevinden uzak kaldığını belirtti.

7 Ağustos'a kadar sağlık raporum devam ettiğinin fakat kendisini iyi hissettiği için göreve başladığını aktaran Özcan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Değerli Keşanlılar, sevgili hemşehrilerim, hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Yaklaşık 45 gün görevimden ayrı kaldım. 16 Haziran'da prostat ameliyatı geçirdik. 7 Ağustos'a kadar raporluyum ama kendimi iyi hissettiğim için görevimin başındayım. Sizleri özledim. Yerime bakan arkadaşlarım da görevlerini layıkıyla yapmaya çalıştılar. Şu anda gayet iyi durumdayım ve kendimi iyi hissediyorum. Allah dert verecekse, böyle dert versin. Herhangi bir tehlikeli durumum yok. Hepinize saygılar sunuyorum."