Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çarşı merkezinde ziyaretlerde bulunan Özcan, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Keşanlıların fikirlerine çok önem verdiklerini belirten Özcan, "Bizim için en değerli yol gösterici, halkımızın sesidir. Esnafımızın güçlenmesi, vatandaşımızın huzur ve refahı için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları üyeleri belediyeyi ziyaret etti

Keşan Ülkü Ocakları üyeleri Keşan Belediyesine ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Ülkü Ocakları Başkanı Evren Bulut ve yönetim kurulu üyeleri ziyarette çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Mehmet Özcan da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Bulut ve ekibine çalışmalarında başarı diledi.

Arpak'tan Özcan'a ziyaret

Keşan Emniyet Müdürü Serkan Arpak, Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Arpak, ziyarette çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Özcan da Keşan'ın huzuru ve güvenliği için fedakarca çalışan Arpak ve ekibine başarı diledi.