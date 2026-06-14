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Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın Babasının Naaşı Ankara'dan Kerkük'e Uğurlandı

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Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa’nın vefat eden babasının naaşı, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Kerkük’e uğurlandı.

(ANKARA) - Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa'nın vefat eden babasının naaşı, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Kerkük'e uğurlandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa'nın Hakk'ın rahmetine kavuşan kıymetli babasının naaşını Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Kerkük'e uğurladık. Kerkük'e ve tüm Türkmen kardeşlerimize selam olsun" ifadesini kullandı.

Uğurlama sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile ile telefonda konuşarak taziyelerini iletti.

Kaynak: ANKA
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