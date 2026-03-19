Anadolu'daki aile buluşması geleneği Kerkük'te iftar sofralarında yaşatılıyor

Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Kerkük kentinde, aileler ramazan ayı süresince iftar sofralarında bir araya geliyor. Türkmenler bu şekilde Anadolu esintisi olan "aile buluşması geleneğini" sürdürerek gelecek nesillere aktarıyor.

On bir ayın sultanı ramazan süresince hurma ve ramazan pidesinin eksik olmadığı Kerkük iftar sofralarında, mercimek ve tarhana çorbasının yanı sıra kara harman, büryani ve Kerkük dolması, bölge mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

AA muhabirine konuşan Kerküklü Vefa Hüseyin, iftarlardaki aile buluşmalarının Kerkük'te Türkmenlerlerin yüz yıllardır yaşattığı vazgeçilmez bir Anadolu geleneği olduğunu söyledi.

İftar sofrası buluşmasını "bereketli sofra" olarak nitelendiren Hüseyin, "Burası rızkı paylaşma sofrasıdır. Bu sofrada uzaklar yakın olur, bağlar güçlenir ve Allah'ın bize bahşettiği nimetler başkalarıyla paylaşılır." dedi.

İftar sofralarında buluşmayı bir ecdat geleneği olarak değerlendiren Hüseyin, daha önce baba evinde gördüğü ve yaşadığı bu geleneği şimdi kendi evinde de sürdürdüğünü ve gelececek nesillere aktardığını söyledi.

Çocukluğunda hep kalabalık iftar sofraları gördüğünü ifade eden Hüseyin, bu buluşmaların aile fertleri arasındaki küskünlük, kırgınlık ve dargınlıkları bitirmek için önemli fırsatı olduğuna dikkat çekti.

İftar sofralarının Kerkük Türkmen mutfağının çeşitli yemekleriyle donatıldığını hatırlatan Hüseyin, Türkmen kadınlarının özellikle ramazan ayında yemek yapma beceri ve marifetlerini keşfetme fırsatı olduğunu vurguladı.

Hüseyin, "Mercimek ve tarhana çorbasının yanında kara harman, büryani, Kerkük köftesi ve dolması sofraların vazgeçilmezidir." dedi.

-Gelenekleri yaşatmak yeni nesillere örnek olmaktır

Bugün iftar sofrasında kardeşleri ve kuzenleriyle bir araya geldiklerini bildiren Sevsen Abdulvahid ise, iftar sofralarında bir araya gelinerek hem geleneklerini yaşattıklarını hem de aile bağlarını güçlendirdiklerini söyledi.

Aile fertlerinin sofrada bir araya gelmesinin Türk aile ve sosyal hayatının önemli bir parçası olduğunu hatırlatan Abdulvahid, "Normal günlerde kolay kolay gerçekleşmeyen görüşme ve buluşmalar, ramazan ayında iftar ve sahurlarda kolay ve mümkün oluyor. Gelenekleri yaşatmak yeni nesillere güzel örnek olmaktır." dedi.

Türkmenlerin köklü geleneklerini yaşatarak bu topraklarda varlıklarını koruduklarını bildiren Abdulvahid, Türkmen gençliğinin de bu kazanımları yaşayarak sürdürmesi gerektiğini anlattı.

Teknolojinin gelişmesi ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla aile fertleri arasında ciddi kopukluğun meydana geldiğini hatırlatan Abdulvahid, bu köklü gelenekleri yaşatmak gerektiğini söyledi.

İftar sofralarında buluşma geleneğinin bazen uzak akraba, komşu ve ihtiyaç sahiplerini de kapsayacak şekilde yapıldığına dikkat çeken Abdulvahid, her ailenin bir ay boyunca en az bir kez, uzak akraba ya da komşusuyla sofrasındaki yemeklerini paylaştığını anlattı.