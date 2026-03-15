Kerkük'te ramazan etkinlikleri kapsamında sema gösterisi düzenlendi

Güncelleme:
Irak'ın Kerkük kentinde ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde sema gösterisi yapıldı. Türkiye'den gelen semazen grubu, etkinlik boyunca Kerküklülere Anadolu kültürünü tanıtmaya devam edecek.

Kerkük'te bir alışveriş merkezinde düzenlenen gösteriyi izleyenler, Kerkük'te böyle bir etkinliğin yapılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Türkiye'den gelen semazen grubunun üyesi Muhammet Kurt, AA muhabirine, bir hafta boyunca her gün iftar sonrası bu etkinliğe devam edeceklerini belirterek, Kerküklüler tarafından ilgiyle karşılandıklarını bildirdi.

Kerküklülere Anadolu kültürünü yaşatmaya geldiklerini vurgulayan Kurt, Kerkük'te güzel ve anlamlı geri dönüşler aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kurt, etkinliğin Kerkük'te bu kadar beğeni kazanacağını tahmin edemediklerini, ramazan ayı sonrası da etkinlik düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

Sema gösterisini izleyen Fatma Bayraktar, Kerkük'te ve özellikle ramazanda bu anlamlı gösteriyi izlemenin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Konya'yı ziyaret ettiğini ama sema gösterisini izleme fırsatı olmadığını anlatan Bayraktar, bunu Kerkük'te düzenleyenlere teşekkür etti.

Ercan Mehdi, daha önce sema gösterilerini televizyon kanallarında ve sosyal medyada izlediklerini vurgulayarak, bu kez canlı canlı izleme şansı bulduğu için mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
Savaşta 16. gün! İran 'Netanyahu öldürülecek' dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi

İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'ın sözleri gündem yarattı
Çin'de dehşet anları: Aslan 10 yaşındaki kızın bacağını yakaladı

Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslanın pençesinden saniyelerle kurtuldu
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu

İran, ABD ekonomisinin can damarını Körfez ülkesinde vurdu
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit

İran, komşusunu tehdit gibi sözlerle uyardı
Çin'de dehşet anları: Aslan 10 yaşındaki kızın bacağını yakaladı

Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslanın pençesinden saniyelerle kurtuldu
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Trump "Hürmüz Boğazı" için gözünü kararttı: Çok yakında...
İran, Tel Aviv'i çok başlıklı füzelerle vurdu! Yaralılar var

İran çok başlıklı füzelerle vurdu! İsrail'in kalbi yangın yeri