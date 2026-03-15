Kerkük'te ramazan etkinlikleri kapsamında sema gösterisi düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentinde ramazan ayı etkinlikleri kapsamında sema gösterisi gerçekleştirildi.

Kerkük'te bir alışveriş merkezinde düzenlenen gösteriyi izleyenler, Kerkük'te böyle bir etkinliğin yapılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Türkiye'den gelen semazen grubunun üyesi Muhammet Kurt, AA muhabirine, bir hafta boyunca her gün iftar sonrası bu etkinliğe devam edeceklerini belirterek, Kerküklüler tarafından ilgiyle karşılandıklarını bildirdi.

Kerküklülere Anadolu kültürünü yaşatmaya geldiklerini vurgulayan Kurt, Kerkük'te güzel ve anlamlı geri dönüşler aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kurt, etkinliğin Kerkük'te bu kadar beğeni kazanacağını tahmin edemediklerini, ramazan ayı sonrası da etkinlik düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

Sema gösterisini izleyen Fatma Bayraktar, Kerkük'te ve özellikle ramazanda bu anlamlı gösteriyi izlemenin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Konya'yı ziyaret ettiğini ama sema gösterisini izleme fırsatı olmadığını anlatan Bayraktar, bunu Kerkük'te düzenleyenlere teşekkür etti.

Ercan Mehdi, daha önce sema gösterilerini televizyon kanallarında ve sosyal medyada izlediklerini vurgulayarak, bu kez canlı canlı izleme şansı bulduğu için mutlu olduğunu kaydetti.