Irak'ın Kerkük kentinde elektrik kesintileri protesto edildi

Irak'ın Kerkük kentinde yüzlerce kişi, uzun süreli elektrik kesintilerini protesto ederek hizmette iyileştirme talep etti. Göstericiler, hükümete elektrik sorunlarının çözülmesi için çağrıda bulundu.

Tisin semtinin sakini yüzlerce kişi sokaklarda toplanarak elektrik hizmetinde iyileştirme ve kesintilerin azaltılmasını istedi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Kerkük İl Meclisi Türkmen Grubu Üyesi Ahmet Remzi Beyoğlu, elektrik sıkıntısının yaklaşık on gündür devam ettiğini söyledi.

İlgili bakanlığın sistemini eleştiren Beyoğlu, kentin büyük bir bölümünde elektrik hizmetinin kötü olmasına rağmen bakanlığın müdahale etmediğini savundu.

Gerek Bağdat hükümeti gerek Kerkük idaresinin öncelikli görevinin vatandaşa hizmet olması gerektiğini belirten Beyoğlu, kentte başta elektrik olmak üzere sorunların çözülmesi için hükümete çağrıda bulundu.

Gösteriye katılan Hacı Yaşar Gülşe, elektrik sıkıntısının tüm Kerküklülerin günlük hayatını olumsuz etkilediğini belirtti.

Kentte elektrik kesintisinin 10 gündür aralıksız sürdüğünü hatırlatan Gülşe, elektrik hizmeti iyileştirilmediği takdirde protestolarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
