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Kerkük Dakuk'ta 143 yıllık Osmanlı Köprüsü'nde kış öncesi temel güçlendirme başladı

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Kerkük'e bağlı Dakuk ilçesindeki 143 yıllık Osmanlı Köprüsü'nde, kışın artacak yağış ve sele karşı temel güçlendirme çalışması başlatıldı. Köprü altındaki su gözlerinde betonlama yapılırken, tarihçi Necat Kevseroğlu yapının hala aktif kullanıldığını belirtti.

Irak'ta Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesinde bulunan 143 yıllık tarihi Osmanlı Köprüsü'nün temelinin sağlamlaştırılması için çalışma başlatıldı.

Osmanlı Köprüsü'nün onarımını üstlenen yüklenici firmanın sorumlusu Ercan Edip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa'nın desteğiyle çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artacak yağış ve sel baskınlarının köprüyü olumsuz etkileyeceğini aktaran Edip, köprüye önleyici müdahale edildiğini ve onarımının başlatıldığını kaydetti.

İlk aşamada su akıntısından etkilenecek köprünün temellerini güçlendireceklerini belirten Edip, bu kapsamda köprü altındaki su giriş ve çıkışının sağlandığı gözlerde betonlama çalışması yapıldığını aktardı.

Kerküklü tarihçi ve araştırmacı Necat Kevseroğlu, Osmanlı Köprüsü'nün 143 yıl önce İstanbul'dan gelen Türk mühendisleri tarafından yapıldığı söyleyerek, yapının hala aktif şekilde kullanıldığına dikkat çekti.

Kevseroğlu, köprünün 12 gözünün yılın 12 ayına, 365 metre olan köprü uzunluğunun yılın 365 gününe ve 7 metrelik eninin ise haftanın 7 gününe işaret ettiğini aktardı.

Kaynak: AA
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