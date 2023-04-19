Kerem Kınık'la ilgili bir yorum da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi: Kızılay'ı korumamız lazım

11 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremlerinde Ahbap Derneği'ne çadır satışı yaptığı ortaya çıkan Kızılay'a yönelik tepkiler sıcaklığını korurken, Genel Başkan Kerem Kınık'a yönelik istifa çağrıları da art arda geldi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kızılay'ın satmak kelimesi ile bir araya getirilmesi beni rahatsız ediyor. İstifa meselesi kişinin kendisini ilgilendireceği husus. Kızılay hepimizin gözbebeği, korumamız lazım." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde, Kızılay'ın deposundaki çadırları ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği'ne sattığı ortaya çıkmıştı.

TARTIŞMALAR SONRASI KAN BAĞIŞLARI DA AZALDI

Kızılay, tartışmaların odağı haline gelince kan bağışı da azalmıştı. Kan stokunun asgari seviyenin altına gerilediğini duyuran Kızılay, bağış çağrısında bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kızılay'ın çadır satmasını yanlış bulduğunu söylemişti. Konuya ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Oktay "Biz de üzüldük, çadır satılması olayı vesaire bu konuların gündeme gelmesi olayına ama Kızılay hepimizin kurumudur, üzerinde titrememiz lazım" dedi.

"SATMAK KELİMESİ BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldığı programda Kızılay Genel Başkanı'nın istifasıyla ilgili konuştu. Şentop, "Kızılay Türkiye'nin en köklü kurumlarından birisi belki en başında geliyor insani yardım bakımından. En zor zamanlarımızda akla geliyor. Kızılay'ın satmak kelimesi ile bir araya getirilmesi beni rahatsız ediyor. İstifa meselesi kişinin kendisini ilgilendireceği husus. Şahsen tanıdığım iyi bildiğim arkadaşımız. Kurumların itibarı kişilerin düşünce ve değerlendirmelerin ötesinde bir şey. Kızılay hepimizin gözbebeği, korumamız lazım. Görev yapılanlar dahil olması." ifadelerini kullandı.

Şentop, Ersoy'un "İtibarına zarar veriyorsa orada durmamalı, doğru mu anlıyorum?" sorusuna karşılık olarak "Evet doğru anlıyorsunuz." dedi.