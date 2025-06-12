Kerem Alışık ve Evrim Alasya, 'Aşk Biter mi?' Oyunuyla Londra'da Sahne Alacak

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Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın başrollerini paylaştığı 'Aşk Biter mi?' oyunu, 16 Haziran'da Londra'da sahnelenecek. Oyun, Avrupa turuna çıkarak sırasıyla Avusturya ve İsviçre'de de izleyiciyle buluşacak.

Kerem Alışık ile Evrim Alasya'nın başrollerini paylaştığı "Aşk Biter mi?", 16 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da sahnelenecek.

Oyun, Londra'nın ardından Avrupa turuna çıkacak ve sırasıyla Avusturya'nın Bregenz ve İsviçre'nin Zürih şehrinde seyirci ile buluşacak.

Sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen eserin yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment üstlendi. Oyunun yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu yaptı.

Alışık ve Alasya'nın sahne alacağı eser, "Chicago", "Grease", "Peter Pan" ve "Matilda" gibi ödüllü müzikallerin sahnelendiği, Audrey Hepburn, Albert Finney, Tommy Steele, Ingrid Bergman ve Ian McKellen gibi önemli oyuncuların seyirci karşısına çıktığı Londra West End'deki Cambridge Theater'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Londra'nın ardından Avrupa turnesine çıkacak oyun 21 Haziran'da Avusturya'nın Bregenz, 22 Haziran'da İsviçre'nin Zürih şehrinde seyirciyle buluşacak. Oyun 25 Haziran'da ise Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerem Alışık, "Aklımızda saklayıp kalbimizde bulduğumuz bir oyun oldu Aşk Biter mi? Bütün kalplere girmeyi başardı. Bizi çok mutlu etti. Bu mutluluğu bizlerle paylaşan izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Sonuçta mutluluk paylaşılmak için var. Şimdi sıra uzak diyarlara geldi." ifadelerini kullandı.

Eserin Londra Biletleri Cambridge Theater web sitesinden, Türkiye biletleri ise Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo'dan alınabiliyor.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
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