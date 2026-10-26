Kenya milletvekilleri Ruto'ya Etiyopya sınır çatışmaları için müdahale çağrısı yaptı

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Kenya'da milletvekilleri, Devlet Başkanı William Ruto'ya, Etiyopya sınırında yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi için diplomatik müdahalede bulunması çağrısı yaptı.

Saku seçim bölgesi milletvekili Dido Ali Rasso, yerel basına yaptığı açıklamada, Etiyopya'nın Moyale bölgesinde devam eden çatışmalardan endişe duyduklarını belirterek, şiddetin bir an önce ve barışçıl şekilde sona ermesini umduklarını söyledi.

Rasso, Moyale Milletvekili Guyo Waqo Jaldesa ve diğer bölge temsilcileri, Devlet Başkanı Ruto'ya çatışmalara acil diplomatik müdahalede bulunması çağrısı yaptı.

Marsabit bölgesinden milletvekilleri ve yerel liderler de Nairobi'de düzenledikleri basın toplantısında yaptıkları açıklamada, Ruto'ya Etiyopya'daki çatışmalara diplomatik müdahalede bulunması çağrısında bulundu.

Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 15 bin kişinin Kenya'ya sığındığı kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma insani yardım çağrısı da yapıldı.

Açıklamada, özellikle kadın ve çocukların yanlarına az sayıda eşya alarak Kenya'ya sığındığı, yerinden edilen binlerce kişinin gıda, barınma ve sağlık hizmetlerine acil ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Kenya'nın sınır bölgelerinde yaşayan topluluklara da çağrı yapılan açıklamada, çatışmalarla ilgisi olmayan sivillere yönelik misilleme saldırılarından kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Yerel halkımızdan, bölgemizde yaşayan veya çalışan masum sivillere zarar vermemelerini önemle rica ediyoruz. Bu kişilerin sınırın diğer tarafında yaşanan çatışmalarla hiçbir ilgisi bulunmuyor." ifadeleri kullanıldı.

Marsabit, Wajir ve Mandera bölgelerinde sınır güvenliğinin artırılması, sivillerin güvenli geçişinin sağlanması ve topluluklar arasında barış içinde bir arada yaşamanın desteklenmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, çatışmaların derhal sona erdirilmesi ve insani durumun daha da kötüleşmesinin önlenmesi için uluslararası yardımların artırılması çağrısı yinelendi.

Çatışmaların nedeni bayrak gerilimi

Etiyopya'nın Oromiya Bölgesel Yönetimi tarafından idare edilen bir alandaki yerel yönetim binasına Somali Bölgesel Eyaleti bayrağının asılması üzerine yaşanan gerilimin ardından, sınırın Etiyopya tarafındaki Moyale kasabasında şiddet olayları başlamıştı.

Etiyopya'nın federal bölgelerinden Oromiya ve Somali Bölgesel Eyaleti, sırasıyla ağırlıklı olarak Oromo ve etnik Somalilerin yaşadığı bölgeler olarak biliniyor. Her iki topluluk da sınır bölgesiyle uzun süredir devam eden bağlara sahip.

Bölgedeki gerilimi 18 Ekim'de 13 yaşındaki bir kız çocuğunun öldürülmesi, daha da artırmıştı. Yerel yetkililer, çatışmaların ülkenin güneyindeki Gumi Eldallo, Wachile ve Arero ilçelerine yayıldığını bildirmişti.

Şiddet olaylarında evler ve ticaret merkezleri ateşe verilmiş, ticari faaliyetler aksamış ve çok sayıda bölge sakini evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Çatışmalarda hayatını kaybeden veya yaralananların kesin sayısı henüz belirlenmedi. Can kayıplarına ilişkin bağımsız kaynaklarca doğrulanmış bir veri de bulunmuyor.

Kenya Kızılhaçı, daha önce yaptığı açıklamada, yerinden edilen 10 bin 900'den fazla kişinin Moyale'deki 6 geçici kampta kaldığını, yaklaşık 4 bin kişinin ise akrabalarının ve ev sahibi ailelerin yanına yerleştiğini bildirmişti.

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde çatışmaların yeniden alevlendiği bir dönemde yaşanan şiddet olayları, Afrika Boynuzu'nda sivillerin güvenliği ve insani ihtiyaçlara ilişkin endişeleri artırmıştı.

Kaynak: AA