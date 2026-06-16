Haberler

Xinhua Haber Ajansı, Kenya'da Yapay Zeka Konulu Medya Eğitimi Düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Xinhua Haber Ajansı Afrika Bölge Bürosu, Nairobi'de düzenlediği medya eğitim oturumunda Afrikalı gazetecilere yapay zeka destekli habercilik ve görsel hikaye anlatımı konularında eğitim verdi.

NAİROBİ, 16 Haziran (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen yapay zeka konulu medya eğitim oturumu, 15 Haziran 2026.

Xinhua Haber Ajansı Afrika Bölge Bürosu, Kenya'nın başkenti Nairobi'de yapay zeka konulu bir medya eğitim oturumu düzenledi. Pazartesi günü gerçekleştirilen oturumda, Afrikalı medya çalışanlarının yapay zekaya ve hızla gelişen medya ortamındaki uygulamalarına ilişkin anlayışlarının geliştirilmesi hedeflendi.

Afrika genelindeki ana akım medya kuruluşlarından hem çevrimiçi hem de yüz yüze katılan yaklaşık 200 gazeteci, editör ve yapımcıyı bir araya getiren oturumda, yapay zeka destekli habercilik ve görsel hikaye anlatımı gibi konular ele alındı. (Fotoğraf: Wu Lu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim

Ağlaya ağlaya veda etti!

67 yıllık evlilik, 11 çocuk... 6 saat arayla can verdiler

67 yıllık evlilik, 11 çocuk... 6 saat arayla can verdiler
FIFA, Muslera için yapılan başvuruyu reddetti

Tarihe geçtiği maçta hayatının şokunu yaşadı
Eski Teğmen Serhat Gündar Dünya ikincisi oldu: 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dediği için TSK'dan ihraç edilmişti

TSK'dan ihraç edilen teğmen dünya ikincisi oldu
Trafikte kavga ettiği şahsın kulağını ısırarak kopardı

Kan donduran olay! Kavga esnasında kulağı koptu
Vincenzo Italiano transferini istediği 6 ismi tek tek açıkladı

Vincenzo Italiano transferini istediği 6 ismi tek tek açıkladı
Tuzla Dentaş Tersanesi'nde gemi yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'daki tersanede korkutan dakikalar!