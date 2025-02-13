'Kent uzlaşısı' soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı

'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken soruşturmanın detayları da ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde olduğu belirlenen "Kent uzlaşısı" kapsamında örgüt mensuplarının büyükşehir belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda 10 şüphelinin belediyelere yerleştirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sevk yazısında ise soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

ÖRGÜTSEL PAYLAŞIM YAPILAN GRUPTA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Telefonu incelemeye alınan şüphelilerden Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in iletişimde olduğu 313 kişiden 6'sının arama kaydı olduğu, 8 kişinin ise cezaevinde olduğu savcılığın sevk yazısında yer aldı. Şüphelinin mesajlaşma uygulamasında 'HDP 1. Bölge ilçeler' isimli grupta yer aldığı, başka gruplarda da katılımcı olduğu ve bu gruplarda örgütsel paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

KOBANİ OLAYLARINA İTHAFEN EL YAZISIYLA YAZILMIŞ DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli Yüksel'in evinde yapılan aramalarda ele geçirilen dokümanlarda el yazısıyla yazılmış, içeriğinde HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı ile terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarının 6-7-8 Ekim 2014 tarihinde Suriye Aynelarab (Kobani) bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere birçok il ve ilçede barikat kurup yol kesme eylemleri gerçekleştirdiği, yine örgüt yandaşlarının uzun namlulu silah, molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binaları, vatandaşların evleri, iş yerleri ve araçlarına zarar verdiği, 2 Polis Memurunun şehit edildiği, toplamda 35 kişinin hayatını kaybettiği 435'i sivil 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişinin yaralandığı olaylara ithafen yazıldığı tespit edildi.

BELEDİYELERE YERLEŞTİRİLEN KİŞİLERLE ÖRGÜTÜN SAHA GÜCÜNÜN ARTIRILMASI HEDEFLENMİŞ

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'in de aralarında bulunduğu pek çok şüphelinin telefon incelemesinde arama kaydı olan kişilerle iletişimde olduğunun belirtildiği sevk yazısında, KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) adı altında yeni bir yapılanma oluşturulduğu, KCK yürütüme kurulu üyesi Duran Kalkan'ın 2024 yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamada vücut bulan, kamuoyunda "Kent Uzlaşısı" olarak bilinen, terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda 10 şüphelinin çeşitli ilçe belediyelerine yerleştirildiği, Belediyelerin imkanları kullanılarak örgütünün mali yapısına desteklenmesi ve alan saha gücünün arttırılmasını ortak ve organize bir plan dahilinde hedefledikleri aktarıldı.

İLÇE BELEDİYELERİNDE KRİTİK KONUMLARA GETİRİLDİLER

Şüphelilerin sevk yazısında Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyesi oldukları belirtilirken HDK'nın legal görünümlü bir cephe yapılanması ve TBMM'ye alternatif bir meclis olduğu, HDK'nın sosyal alandaki faaliyetleri ile eş güdümlü şekilde siyasal alanda da 'kent uzlaşısı' modeli üzerinden metropol belediyelerindeki kritik noktalara HDK üyelerinin sızdırıldığı, şüphelilerin siyasi tutum ve davranışlarının bu doğrultuda ve üst düzey örgüt yöneticilerin talimatına göre şekillendiği ve bu kapsamda şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünü HDK içerisinde faaliyet yürüttükleri kaydedildi. Ayrıca, şüphelilerin bu çerçevede ilçe belediyelerinde kritik konumlara getirildikleri, bu şekilde silahlı terör örgütü ile organik bağ kurmak suretiyle örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde süreklilik içeren eylemler gerçekleştirdikleri kaydedildi.