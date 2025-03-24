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'Kent uzlaşısı' soruşturmasında 3 kişi için yakalama kararı! Azad Barış da listede

'Kent uzlaşısı' soruşturmasında 3 kişi için yakalama kararı! Azad Barış da listede
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'Kent uzlaşısı' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, örgütün siyasal alan sorumlusu Azad Barış ve bağlantılı olduğu Hunav Altun hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

PKK silahlı terör örgütünün 'kent uzlaşısı' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

TARTIŞILAN O İSİM DE ARALARINDA

Soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, örgütün siyasal alan sorumlusu olduğu belirtilen Azad Barış ve bağlantılı olduğu Hunav Altun hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

AZAD BARIŞ SORUŞTURMA DOSYASINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında, şüpheli Azad Barış'ın sahibi olduğu Spectrum House şirketinde yapılan aramada, "HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış İstanbul'u kazanırsak Türkiye'yi kazanacağız diyerek seçmenlerine İmamoğlu'na oy verin çağrısı yaptı." şeklinde ifadelerin olduğu dokümanlar ele geçirilmişti.

İMAMOĞLU İFADESİNDE AZAD BARIŞ SORUSUNA YANIT VERDİ

Öte yandan kent uzlaşısı soruşturmasından serbest bırakılan ancak yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu verdiği ifadede Azad Barış'a ilişkin soruya "Azad Barış'la irtibat kurduğum yaklaşık 7 yıl içerisinde sohbet ya da toplantıların hemen hemen tamamında DEM partili bir kısım Milletvekillerinin de olduğu buluşmalar yaptım. Azad Bey bu toplantıların tümünde tam eğitimini bilmemekle beraber sosyolog, siyaset bilimce ve toplumsal, siyasi araştırmalar yapan bir kurumu üzerinden değerlendirmeler yapmak ve siyasi açılımlarını paylaşmak adına DEM partili Milletvekilleri ile gelerek bizim de masamızda bulunan bazı arkadaşlarımızla birlikte siyasi değerlendirmelerini dinlediğimiz muhtelif toplantılar yaptık" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıRevolver:

teröristbaşı ile müzakere edenler için de bir yakalama kararı bekliyoruz..

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Haber YorumlarıSadık:

Özeli içeri alın provakatör terörist suçluyu korumaya çalışıyor, polisimize saldırtırıyor

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Haber YorumlarıMehmet DUMAN:

istifa etmekle işin içinden sıyrılacaklar güya

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

namazla dalga geçmiş aşağılık bir gösterici. işte 100 yıllık chp zihniyetinin özeti bu. siyaset vs herşey bunlar için araçtır. bir bld başkanına destekle, dinimizin ibadeti arasında ne alaka var?tek dertleri vallahi billahi din ve ahlak düşmanlığıdır. ( isteyen videosu ile birlikte haberlerde izleyebilir)

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

AKP'lilere 2 SORUM VAR : 1- Bu millete, 28-Ekim-2023'te Filistin Mitingi'nde İsrail'i kastederek "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" diye yalan söyleyen, sonra da "GAZZE'NİN YOLUNU BULAMAYAN" Recep...... 2- Aralık-2024'te de "SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SALDIRAN HERKES, KARŞISINDA SURİYE HALKIYLA BİRLİKTE BİZİ DE BULACAKTIR" diye yalan söyleyen Cumhurbaşkanını hakkında da "YAKALAMA KARARI" çıkaracak mısınız ?...... Söylediği bu yalanlar için Cumhurbaşkanına bir yaptırım uygulayacak mısınız ?...

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

ya gerçekten komik bugün istifa etti kendisi başkanımı aldılar diye

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Haber YorumlarıAlkurt:

Bunlar ne bicim isimler, Tam Türk biri randevu istese onu bile Belediye baskanlari rabdevu vermez. Ama Belediyelerine Terror orgutu elemanlarini sokmuslar.yazik

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

SIKINTI YOK HER İNSANIN İŞLEDİĞİ SUÇ SOMUTLAŞANA KADAR MASUMDUR ELDE KUVVETLİ DELİLLER OLUNCA YARGILANIR MASUMSA BERAAT EDER DEVLETİN İMKANLARINI KULLANARAK HERHANGİ YASA DIŞI BİR SUÇ İŞLEDİYSE BUNA İNSANLAR DEĞİL YÜCE TÜRK ADALETİ GEREKENİ YAPACAKTIR ( ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR)

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Haber YorumlarıSüleyman kor:

İstanbul’u hırsızlar talan etmişler bir grup hırsızda kabirlerimizi talan ettiler rabbim onların yurdunuda yüce Mevlam talan etsin

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Halk cok ofkeli kumpasi gercek kendinizi hakli gibi gostermeye kalkmayin kimse inanmiyor kime sorsan kumpasın net farkinda battikca batiyorsunuz

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