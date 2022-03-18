Kent Konseyi Gençlerinden vefa örneği

ÇANAKKALE (Bültenler) - Şehitlikte düzenlenen programa Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Malatya Türk Ocakları Başkanı Nadir Günata, Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürü Osman Gönültaş, Turgut Özal Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü, Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü, Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü öğrencileri ve Öğretim Görevlileri ile şehit aileleri katıldı.

Şehitlerimiz için okunan Kuran-ı Kerim'den ve yapılan duanın ardından konuşan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemine değindi. Artan, "İstiklal Marşımız bizim bağımsızlığımızın, inancımızın, birliğimizin ve dirliğimizin semboldür. Cenab-ı Allah yeni istiklal savaşlar yaşatmasın, ülkemiz bir olsun,beraber olsun ilelebet bağımsız olsun.İnancımızın simgesi ay yıldızımız göklerde daim olsun" dedi.

Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata,vatan sevgisinin imandan olduğunu vurgulayarak, "Türk milleti,bugün İslam alemin ve Türk dünyasının umududur. Çanakkale savaşında çok kan dökülmüştür. Her karış toprağı kanla sulanmış olan vatan toprağımızın üzerinde yaşamak bizim için büyük sorumlulukları da yanında getirmiştir" dedi.

Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Cumali Aydoğan, yalnız bize iyiliği dokunan insanlara değil toprağa, hakikate,tarihe en önemlisi şehitlerimize vefa göstermemiz gerektiğinin altını çizerek, düzenlenen etkinlik ile öğrencilerin bir nevi vefa borcunu ödemeye gayret gösterdiklerini vurguladı.

Çevre bakımını gerçekleştiren öğrenciler düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, şehitlere karşı vefa borçlarını bir nebze de olsa ödemek için kendilerine verilen bu fırsattan dolayı teşekkür ettiler.

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