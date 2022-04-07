Kent Konseyi çocuk meclisi İl Emniyet Müdürü ziyareti

MALATYA (Bültenler) - Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, "İlimizdeki ortaokul ve ilkokul seviyesindeki öğrenciler arasında tamamen şeffaf bir ortamda yapmış olduğumuz seçimle Malatya Kent Konseyi'nin başkanı ve yürütme kurulu üyeleri seçildi. Çocuklar sosyal ve kültürel anlamda yapabilecekleri çalışmalar için bir araya geliyorlar, Kent Konseyi çalışanları olarak bizlerde çocuklarımızın faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlıyoruz" dedi.

Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Ravzanur Güde ise, Malatya Emniyet Müdürü ve ekibini her türlü zorlu koşulda ilimizin güvenliğini sağlamak için ellerinden gelen gayretleri gösterdiklerine şahit olduklarını ve bundan dolayı da kendilerine teşekkür ettiklerini belirtti.

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren yapılan ziyarette Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi, Yürütme Kuruluna yönelik yaptığı konuşmada, "Malatya Kent Konseyi'nde böyle demokratik yöntemle başkan olmana çok sevindim geleceğimiz açısından ve şuanda büyük bir tecrübe olacaktır. Faydalı işler yapmanız kent konseyinde sizin de sesinizi duyurmanız gerçekten geleceğin büyük ülkesi Türkiye ye yakışacak bir durum, hele de onun bir başkanı kız olması daha da gurur vericidir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların akabinde çocuk meclisi üyeleri çocuklarla ilgili genel güvenlik konuları ve çözüm önerileri hakkında Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile bir süre sohbet ettiler.

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