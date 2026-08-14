MİT kisvesiyle dolandırıcılık operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla ilişkileri olduğu izlenimi vererek adli sorun çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla, özellikle bakan ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri olduğu izlenimini vermek suretiyle müşteki/mağdurların adli sorunlarını (cinayet vakasını) çözmek vaadiyle dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan'ın yakalanmaları amacıyla Ankara ile İstanbul'da 4 ayrı adreste operasyon icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, konuyla ilgili gerçekleştirilen tahkikat işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Oprerasyonda şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA