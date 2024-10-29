Kenan Doğulu, Cumhuriyet'in 101. Yılında Antalya'da Sahne Aldı
Şarkıcı Kenan Doğulu, Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla Antalya'da düzenlenen konserde sahne aldı. Kent sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Doğulu, Onuncu Yıl ve İzmir marşları ile başladığı performansında sevilen parçalarını seslendirdi.
Şarkıcı Kenan Doğulu, Cumhuriyetin 101. yılında Antalya'da sahneye çıktı.
Antalya Büyükşehir Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konsere kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi.
Kenan Doğulu, Onuncu Yıl ve İzmir marşlarıyla başladığı konserde, sevilen parçalarını sevenleri için seslendirdi.
Doğulu, yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 101. yılında Antalya'da konser vermekten mutluluk duyduğunu ifade etti.
Konserin sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sanatçıya çiçek takdim etti.