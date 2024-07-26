Kemer LGS Birincisi ve İkincisine Ödül Verildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavında birinci ve ikinci olan öğrencilere ödül verildi.

Kaymakam Ahmet Solmaz, 2024 LGS'de Kemer birincisi Abdullah Yiğit, ikincisi Egehan Berk ile ailelerini ve öğretmenlerini makamında kabul etti.

Öğrenciler ve aileleriyle sohbet eden Solmaz, öğrencilerden sınavda kazandıkları okullar hakkında bilgi aldı.

LGS'de ilçe birincisi olan Yiğit'i telefon ve 10 bin lira, ikinci olan Berk'i ise 5 bin lira ile ödüllendiren Kaymakam Solmaz, başarılarından dolayı öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerini tebrik etti.