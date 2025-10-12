Kemer'deki Restoran Yangını Kamyona Sıçradı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir restoranda çıkan, ardından kamyona sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tekirova Mahallesi'nde bir restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, restoranın önündeki kamyona sıçradı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle restoran ve kamyondaki yangın söndürüldü.

Yangın sonucu restoran ve kamyonda hasar oluştu.