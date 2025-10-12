Haberler

Kemer'deki Restoran Yangını Kamyona Sıçradı

Güncelleme:
Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir restoranda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek restoranın önündeki kamyona sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü fakat restoran ve kamyonda hasar meydana geldi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir restoranda çıkan, ardından kamyona sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tekirova Mahallesi'nde bir restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, restoranın önündeki kamyona sıçradı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle restoran ve kamyondaki yangın söndürüldü.

Yangın sonucu restoran ve kamyonda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
