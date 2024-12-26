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Kemer'de 4.5 metrelik ölü yunus bulundu

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Antalya'da bir otelin çalışanları plajda karaya vurmuş ölü yunus buldu. Kemer Belediyesi ekipleri ihbar sonrası bölgeye gelerek yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda, 500 kilo ağırlığındaki yunusu aldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelin sahilinde yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda, 500 kilo ağırlığında ölü yunus bulundu.

Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'nde saat 09.00 sularında otel çalışanları tarafından plajda karaya vurmuş ölü yunus bulundu. Otel çalışanlarının bilgilendirdiği Genel Müdür Şinasi Gürocak, Kemer Belediyesi ve İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdi. Kemer Belediyesi ekipleri ihbar sonrası bölgeye gelerek yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda, 500 kilo ağırlığındaki ölü yunusu aldı.

Kemer'de 4.5 metrelik ölü yunus bulundu

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yunusun türünün boz yunus (Grampus griseus) olduğunu Akdeniz'de de daha önce görüntülendiğini belirtti.

Kemer'de 4.5 metrelik ölü yunus bulundu

Kemer'de 4.5 metrelik ölü yunus bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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