Kemal Sunal'ın Temsil Gücü Detayları Beş Minare Film Festivali'nde Tartışıldı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen 'Beş Minare Uluslararası Film Festivali' kapsamında, Kemal Sunal'ın sinema dünyasındaki yeri ve halk üzerindeki etkisi üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. Katılımcılara belgesel gösterimi yapıldı ve sorular yanıtlandı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Beş Minare Uluslararası Film Festivali" kapsamında " Kemal Sunal'ın Temsil Gücü" konulu söyleşi gerçekleştirildi.
Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda sinema oyuncusu Kemal Sunal ile ilgili belgesel izletildi.
Ardından Doç. Dr. Gözde Sunal ve Levent İdem'in konuşmacı olarak katıldığı söyleşi gerçekleştirildi.
Söyleşide, Kemal Sunal'ın halk üzerindeki etkisi, temsil gücü ve sinema dünyasındaki yeri konuşuldu.
Katılımcıların sorularının yanıtlandığı programda aile fotoğrafı çekildi.
Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel