Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 20 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Korkunç kaza kamerada! Metrobüsten durağa böyle fırladılar

Korkunç kaza kamerada! Metrobüsten durağa böyle fırladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz

PKK kendini ne zaman feshedecek? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Kemal Sunal'ın Temsil Gücü Detayları Beş Minare Film Festivali'nde Tartışıldı

Kemal Sunal'ın Temsil Gücü Detayları Beş Minare Film Festivali'nde Tartışıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen 'Beş Minare Uluslararası Film Festivali' kapsamında, Kemal Sunal'ın sinema dünyasındaki yeri ve halk üzerindeki etkisi üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. Katılımcılara belgesel gösterimi yapıldı ve sorular yanıtlandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Beş Minare Uluslararası Film Festivali" kapsamında " Kemal Sunal'ın Temsil Gücü" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda sinema oyuncusu Kemal Sunal ile ilgili belgesel izletildi.

Ardından Doç. Dr. Gözde Sunal ve Levent İdem'in konuşmacı olarak katıldığı söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide, Kemal Sunal'ın halk üzerindeki etkisi, temsil gücü ve sinema dünyasındaki yeri konuşuldu.

Katılımcıların sorularının yanıtlandığı programda aile fotoğrafı çekildi.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes! Masada Türkiye de vardı
1. Lig'de inanılmaz son! Küme düşen son takım Ankaragücü

Hazin son! Süper Lig'in köklü çınarı 2. Lig'e düştü
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.