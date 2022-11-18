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Kemal Kılıçdaroğlu, Ttb Heyetini Kabul Etti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve beraberindeki heyetle görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve beraberindeki heyetle görüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu, TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bugün kabul etti. Görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba eşlik etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Türk Tabipleri Birliği Kemal Kılıçdaroğlu Ali İhsan Ökten Güncel Haberler

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