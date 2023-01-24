Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik'in 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçundan Yargılandığı Dava 1 Haziran'a Ertelendi

FAHRETTİN ÖZTÜRK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla açılan dava, mahkeme başkanının mazeretli olması nedeniyle 1 Haziran 2023 tarihine ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı manevi tazminat davasında Kılıçdaroğlu'nun vekili sıfatıyla sunduğu yanıt dilekçesinde, "Müvekkilim ve Genel Başkan'ım Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk eleştirileri doğrudur. Sıfırlama tapeleri gerçektir. Bunları ispatlayacağız" dediği için hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya bugün devam edildi.

Duruşmaya, Celal Çelik ile avukatları katıldı. Duruşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da avukatı hazır bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da duruşmaya izleyici olarak katıldı.

"MAHKEME BAŞKANI MAZERETLİ OLDUĞU İÇİN KARAR AÇIKLANMAYACAK"

Mahkeme başkanı, çocuğu doğduğu için mazeret sunarak duruşmaya katılmadı. Yerine, üye hakimlerden biri vekil olarak heyete başkanlık yaptı. Heyet, mahkemenin asıl başkanının mazeretli olması nedeniyle kararın açıklanmayacağını belirtti.

ÇELİK, GELECEK DURUŞMA SAVUNMA YAPACAK

Esas hakkındaki savunması sorulan Celal Çelik, gelecek duruşmada savunma yapacağını belitti. Çelik'in avukatları da savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI'NIN AVUKATI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Cumhurbaşkanı'nın avukatı ise "Biz, mütalaaya katılmakla birlikte sanığın cumhurbaşkanına hakaret suçunun yanı sıra görevi kötüye kullanmak suçundan da cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

DURUŞMA 1 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Duruşma, Celal Çelik ile avukatlarının savunmalarını hazırlamaları için 1 Haziran 2023 tarihine ertelendi.

SAVCI, ÇELİK HAKKINDA 4 YILA KADAR HAPİS TALEP ETMİŞTİ

Bir önceki duruşmada mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Celal Çelik'in sunduğu cevap dilekçesinde Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğini iddia ederek, Çelik'in 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Savcı, Celal Çelik'in suçlandığı 'görevi kötüye kullanma' iddiası hakkında ise yasal unsurların oluşmadığı gerekçesiyle beraat verilmesini istemişti.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Celal Çelik'in 15 Ocak 2018 tarihinde mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadelerle 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarını işlediği iddia edilerek, Çelik'in bu suçlardan 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.