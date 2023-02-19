Kılıçdaroğlu, "Binlerce depremzededen mesaj alıyorum" diyerek hasar tespit çalışması yapan görevlilere çağrıda bulundu Güncel Haberler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları yapan görevlilere çağrıda bulundu. Depremzede vatandaşlardan binlerce mesaj aldığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Biliyorum, zor koşullarda iş yapıyorsunuz ama en ufak bir hak kaybına yol açmamak için lütfen raporlarınızı gerçekçi bir biçimde oluşturun" dedi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları yapan görevlilere, hak kaybı yaşanmaması için raporlarını gerçekçi bir biçimde oluşturmaları çağrısında bulundu. "DEPREMZEDELERDEN BİNLERCE MESAJ ALIYORUM" Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı çağrı şöyle: "Depremzede vatandaşlarımızdan binlerce mesaj alıyorum. Bölgedeki binalarda hasar tespit çalışmalarını yürüten teknik görevlilere çağrımdır: Biliyorum, zor koşullarda iş yapıyorsunuz ama en ufak bir hak kaybına yol açmamak için lütfen raporlarınızı gerçekçi bir biçimde oluşturun." Kaynak: ANKA / Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kılıçdaroğlu, 'Binlerce depremzededen mesaj alıyorum' diyerek hasar tespit çalışması yapan görevlilere çağrıda bulundu - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.