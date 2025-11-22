Kemal Kılıçdaroğlu: Milletimizin Chp'den Beklentisi Kardeşlik Sürecinde Öncü Olması ve Sürece İstikamet Çizmesidir

(ANKARA) -CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Cumhuriyet Halk Partisi, Orta Doğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve Amerika belasını bertaraf etmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir" dedi.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile CHP'ye yönelik operasyonlar ve çözüm sürece yönelik açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudu r"

"Değerli dostlarım. Cefakar yol ve dava arkadaşlarım. ve bu ülkenin yurtsever evlatları Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu partisidir. Aynı zamanda devleti ve Cumhuriyeti koruma iradesinin de ta kendisidir. Cumhuriyet Halk Partisi sıradan parti değildir. Partimizin kodları geleneği ve işi büyük misyonu vardır. Birincisi siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir. Geri durabilir. Rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir. ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir. Ama bakın büyük bir ama ile söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi, aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.

"Milletimizin CHP'den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir"

İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizer. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Orta Doğu'dan Asya'ya Kafkaslar'dan Avrupa'ya Altaylar' dan Tuna'ya söyleyecek sözü vardır. Türkiye Cumhuriyeti at sürdüğü ve şehit verdiği coğrafyalarda sıkışamaz. Gönül bağı kurduğu kardeş milletler sofrasında sıkıştırılamaz, sıkışıklığa gelemez. Cumhuriyet Halk Partisi Orta Doğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve Amerika belasını bertaraf etmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır. ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir. Tarih önünde aziz milletimizle hak, hukuk ve adalet yürüyüş devam edeceğiz."