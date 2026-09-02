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Kılıçdaroğlu İzmir'de MYK Toplantısı Yaptı

Kılıçdaroğlu İzmir'de MYK Toplantısı Yaptı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında partisinin İl Başkanlığı'nda Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı.

(İZMİR) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında partisinin İl Başkanlığı'nda Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki programı kapsamında CHP İzmir İl Başkanlığı'na geldi. İl Başkanlığı binasına yürüyerek gelen Kılıçdaroğlu, burada partililer tarafından karşılandı.

Kılıçdaroğlu'nu karşılayan partililer, "Halkın umudu, Kılıçdaroğlu" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı. Karşılama sırasında İzmir Marşı da seslendirildi.

Kılıçdaroğlu, karşılamanın ardından MYK toplantısına katıldı. Toplantının ardından Kılıçdaroğlu, Karşıyaka Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenecek "Milli Bilinç ve Güçlü Türkiye Buluşması" programına katılmak üzere CHP İzmir İl Başkanlığı binasından ayrıldı.

Kaynak: ANKA
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