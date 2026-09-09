Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 103’üncü kuruluş yıl dönümünde 103 gençle buluştu

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 103’üncü kuruluş yıl dönümünde 103 gençle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 103'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Milli Bilinç Güçlü Gençlik" programında 103 gençle bir araya gelerek gençlerin sorularını yanıtladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 103'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Milli Bilinç Güçlü Gençlik" programında 103 gençle bir araya gelerek gençlerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ardından "Geçmişin Değerlendirilmesi ve Gelecek Vizyonunun Tespiti" başlıklı toplantıya katıldı.

Toplantının ardından Kılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluş yıl dönümü kapsamında 103 gencin katılımıyla düzenlenen "Milli Bilinç Güçlü Gençlik" programına katıldı. Kılıçdaroğlu, programda gençlerin sorularını yanıtladı.

Program 9 Eylül Resepsiyonu ile devam ediyor. Resepsiyon kapsamında saat 20.00'de Yedi Renk Senfoni Orkestrası konser verecek. Saat 21.00'de "Adım Adım Anadolu" dans gösterisi gerçekleştirilecek. Etkinlikler, saat 21.30'da yapılacak Pyro Show ile sona erecek.

Kaynak: ANKA
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular

Savunma Bakanının konvoyu vuruldu! Rehin alınanlar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi

Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları hemen değiştirildi
Norveç Kralı 5. Harald için Oslo'da cenaze töreni düzenlendi

Avrupa ülkesinde krala veda
Babasının boğazını sıkıp haykırdı: Para isteyince vereceksin

Böyle evlat olmaz olsun! Sokak ortasında infial yaratan görüntü
Bodrum’da deniz börülcesi hasadı sofraya taşındı

Bodrum’da deniz börülcesi hasadı sofraya taşındı
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık mühlet kararı

Krizi aşamadılar! Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Usta oyuncuyu son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde dev görev

Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçı yönetecek