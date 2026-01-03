Keltepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 175 santimetreye ulaşarak kış turizmi sezonu açıldı. Kayak tutkunları, çam ormanları arasındaki pistlerde keyifli anlar yaşamak için merkeze akın etti.
Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının 175 santimetreye ulaşmasıyla kayak sezonu başladı. Kar yağışının etkili olması ve sezonun açılmasıyla birlikte pistlerde kayak keyfi yapmak isteyenler merkeze akın etti. Çam ormanları arasındaki kayak merkezine gelenler, kayarak eğlenceli vakit geçirdi.
