Keltepe kayak merkezi, hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı

Keltepe kayak merkezi, hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı
Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi, etkili kar yağışı ile birlikte 75 cm kar kalınlığına ulaştı. Hafta sonunu değerlendiren ziyaretçiler, kayak yaparak doğanın tadını çıkardı.

KARABÜK'te bulunan kayak merkezi Keltepe'ye gelen vatandaşlar kayak yaparak hafta sonu tatilinin keyfini çıkardı.

Kent merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor. Bölgede aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından Keltepe'de kar kalınlığı yaklaşık 75 santime ulaştı. Hafta sonu tatili için kayak merkezine gelenler karla kaplı bölgede kayak yapmanın keyfini çıkardı. Zonguldak Karaelmas Gazeteciler Derneği üyeleri de hafta sonunu değerlendirmek için aileleri ile birlikte kayak merkezine geldi.

Bolu'nun Gerede ilçesinden kayak merkezine gelen İsmail Aygün," Çok güzel doğa ile huzurlu. Arkadaşımla birlikte Gerede'den geldik. Kayak yapmak için geldik. Hem ekonomik pisti de güzel" dedi.

500

