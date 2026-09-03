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Koyulhisar'da Kayıp Genç Kız İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Koyulhisar'da Kayıp Genç Kız İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başladı
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilden yaralı kurtulan ancak şok etkisiyle Kelkit Çayı'na düştüğü değerlendirilen 18 yaşındaki Esma Nur Hacıosmanoğlu'nu bulmak için arama çalışmaları yeniden başlatıldı. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda radar cihazı ve yapay zeka destekli termal dron kullanılıyor.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde takla atan otomobilden yaralı kurtulduktan sonra kazanın şokuyla Kelkit Çayı'na düştüğü değerlendirilen Esma Nur Hacıosmanoğlu'nu (18) arama çalışmaları yeniden başladı. Çalışmalarda radar yer altı görüntüleme cihazı ve yapay zeka destekli termal dron da kullanılıyor.

Kaza, 16 Mayıs'ta gece yarısı, D-100 kara yolu Aşağıkale Mahallesi Kalebaşı Tüneli çıkışında meydana geldi. U.Y.'nin (20) direksiyon kontrolünü kaybettiği 28 DR 070 plakalı otomobil takla attı. Araçtaki Yağmur Hira Yazıcı (17) yaşamını yitirirken, sürücü U.Y. de ağır yaralandı.

ŞOKA GİRİP SUYA DÜŞTÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Yaralanan Esma Nur Hacıosmanoğlu'nun ise kazanın etkisiyle şoka girip, yol kenarındaki Kelkit Çayı'na düştüğü ileri sürüldü. Yapılan arama çalışmalarında Esma Nur'a ait ize rastlanmadı.

Öte yandan, ara verilen arama çalışmaları yeniden başladı. Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde başlatılan çalışmalarda, Esma Nur'u bulmak için radar yer altı görüntüleme cihazı ve yapay zeka destekli termal dron kullanılıyor. Çalışmalar ayrıca Ankara AFAD ve Türk Kızılay ekiplerinden oluşan 20 personel ile karadan ve Kelkit Çayı içerisinde de sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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