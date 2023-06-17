Keçiören'deki zehirlenme olayında 2 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen zehirlenme olayına ilişkin, gözaltına alınan 5 kişiden adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. İlaçlama firması çalışanı şüpheliler B. Akça ve İ. Çatuk, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından tutuklandı. Anne ile kızın otopsi işlemleri tamamlandı. Böcek ilacından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 10 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen zehirlenme olayına ilişkin, gözaltına alınan 5 kişiden adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Keçiören'de bir apartmanda dün 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 10 kişinin ise etkilendiği böcek ilacından zehirlenme olayına yönelik 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 2'si adliyeye gönderildi.

Savcılıktan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ilaçlama firması çalışanı şüpheliler B. Akça ve İ. Çatuk, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından tutuklandı.

Anne ile kızın otopsi işlemleri tamamlandı

Böcek ilacından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 10 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Bu arada vefat eden anne ile kızının Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Babaları da zehirlendiği için hastanede tedavi edilen 2 kişinin cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Keçiören'de dün bir apartmanda ikamet eden ailenin baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle yaptığı ihbar üzere adrese sağlık ekipleri yönlendirilmişti.

İki kişinin hayatını kaybettiği olayda, polis, AFAD, UMKE, SAKOM ve GAMER ekiplerinin çalışmaları sonrası, zehirlenme belirtisi gösteren 1'i ağır 10 kişi de hastanelerde tedavi altına alınmıştı.