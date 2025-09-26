Haberler

Keban Kaymakamı Furkan Atalık Fırat Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Keban Kaymakamı Furkan Atalık Fırat Üniversitesi'ni Ziyaret Etti
Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu'na ziyarette bulunarak, yerleşke ve Maden Laboratuvarı hakkında bilgi aldı. Atalık, yeni eğitim öğretim yılı için başarı dileklerini iletti.

Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Fırat Üniversitesi (FÜ) Keban Meslek Yüksekokuluna ziyarette bulundu.

Ziyarette, yüksekokulun yerleşkesi ile Maden Laboratuvarını gezen Atalık, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Akif Evren Parlak'tan bilgi aldı.

Atalık, yeni eğitim öğretim yılının sağlıklı ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Atalık'a, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre eşlik etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
