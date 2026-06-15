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Keban'da orman yangınlarına karşı farkındalık eğitimi düzenlendi

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Elazığ'ın Keban ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü arasındaki protokol kapsamında orman yangınlarına karşı farkındalık eğitimi düzenlendi. Uzmanlar, yangın risklerinin azaltılması ve ormanların korunması konularında bilgi verdi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen protokol kapsamında orman yangınlarına karşı farkındalık eğitimi düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Köklerden Geleceğe Nefes İş Birliği Protokolü" kapsamında orman yangınlarına karşı farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim programında Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünden uzmanlar tarafından yaz dönemi öncesinde ülke genelinde orman yangınlarına karşı toplumsal farkındalığın artırılması, yangın risklerinin azaltılması ve orman alanlarının korunması konularında katılımcılara bilgiler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür ederek, orman varlığının korunmasında erken eğitimin ve toplumsal bilincin önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
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