Keban'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

ELAZIĞ - Kaçak avlanmasının cezası 650 bin lira olan koruma altındaki dağ keçileri, Elazığ'ın Keban ilçesinde sürü halinde görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türler arasında gösterilen dağ keçileri, Keban ilçesinde sürü halinde görüntülendi. Kuşçu köyü dağlık alanında görüntülenen anne ile yavruları toplu halde otlanırken, erkek keçiler de sürüden ayrı otlandı. O anlar cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Dağ keçilerinin kaçak avlanılması durumunda her hayvan için 650 bin lira idari para cezası kesiliyor.