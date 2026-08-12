Keban'da Camiler Arası Futbol Turnuvası Sona Erdi

Elazığ'ın Keban ilçesinde, yaz Kur'an kursları kapsamında düzenlenen Camiler Arası Futbol Turnuvası, final müsabakasının ardından tamamlandı.

Keban Kaymakamlığı Halı Sahası'nda gerçekleştirilen final karşılaşmasında turnuvanın şampiyonu olan Fırat Camisi takımı, kupanın sahibi oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara madalya ve ödülleri takdim edildi.

Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, turnuvanın şampiyonu Fırat Camisi takımını kutlayarak, turnuvada centilmence mücadele eden tüm öğrencileri ve emeği geçen hocaları tebrik ettiğini söyledi.

İlçe Müftüsü Samet Çiçen de turnuvada mücadele eden takımların dostluk, kardeşlik ve dayanışma içerisinde güzel bir spor organizasyonuna imza attığını belirtti.

Çiçen, organizasyona katkı sunan ve final programına katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA