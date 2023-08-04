Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Altyapı Çalışmalarını Denetledi

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından mahallelerde sürdürülen altyapı çalışmalarını yerinde denetledi. Başkan Posbıyık, aşırı yağmur ve sel baskınlarına karşı tüm mahallelerde tedbir aldıklarını söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından mahallelerde sürdürülen altyapı çalışmalarını yerinde denetledi. Başkan Posbıyık, aşırı yağmur ve sel baskınlarına karşı tüm mahallelerde tedbir aldıklarını söyledi.

Başkan Posbıyık, beraberinde Başkan Yardımcıları Oğuz Cömert, Atilla Bulak, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca, Zabıta Müdürü Halit Aydın, Özel Kalem Müdürü Faruk Deniz ve ilgili teknik ekip ile birlikte Kirmanlı Kale Sokak'ta devam eden altyapı çalışmalarını yerinde takip etti.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Posbıyık, şunları söyledi:

"Özellikle yeni sulama kanalları, yağmurlama hatları açıyoruz. Son zamanlarda yağışlar çok şiddetli gelmeye başladı. Elimizden geldiğince önlemler almaya çalışıyoruz. Eski hatların hepsi değişiyor. Bütün mahallelerde bu çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalar bittikten sonra da buralar asfaltla kaplanacak. Kirmanlı Kale Sokak'tayız ama diğer mahallelerimizde de periyodik olarak ekiplerimiz çalışıyor. İklim değişikliğinden sonra yağmur ve sel felaketleri tüm noktalarda bizim azami ölçüde tedbir almaya itti, süratli bir şekilde bunun alt yapısını yapıyoruz. Arkadaşlarımız büyük bir gayretle bu sıcağın altında çalışıyorlar, emeklerine teşekkür ediyorum."

Posbıyık, incelemeleri sırasında mahalle sakinleriyle de bir süre sohbet etti.