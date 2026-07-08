Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Çin ile Sağlık Alanındaki İşbirliğimiz Son Derece Verimli

Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Çin ile Sağlık Alanındaki İşbirliğimiz Son Derece Verimli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Samuel-Roger Kamba, Ebola salgınıyla mücadelede Çin'in kararlı desteğini vurgulayarak, tıp uzmanları ve işbirliği için teşekkür etti. Çin Büyükelçisi Zhao Bin ise küresel sağlık topluluğu vurgusu yaptı.

KİNŞASA, 8 Temmuz (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Samuel-Roger Kamba, halk sağlığı sorunları karşısında Çin'in kendilerine kararlı destek verdiğini söyledi.

Kamba salı günü Çin'in Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Zhao Bin ve ülkenin Ebola ile mücadelesine destek veren Çinli tıp uzmanlarıyla bir araya geldi.

Ebola ile mücadelelerinin kritik aşamasında tıp uzmanları gönderen Çin hükümetine müteşekkir olduklarını belirten Kamba, salgının zorlu bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini ifade etti.

Kamba, salgın önleme, kontrol ve halk sağlığı acil müdahale kapasitelerini güçlendirecek tatbiki destek sağlayan Çin'in taahhütlerini yerine getirdiğini ve verdiği sözleri tuttuğunu vurguladı.

Kamba, salgının takibi, bilimsel araştırma, klinik tedavi ve personel eğitimi gibi alanlarda Çin ile işbirliğini daha da derinleştirmeye istekli olduklarını da dile getirdi.

Zhao ise Çin ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında köklü bir geleneksel dostluk olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki sağlık işbirliğinin yarım asırdan fazla süredir devam ettiğini söyledi.

Ebola salgınının sadece Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde değil, tüm bölgede ve dünyada da halk sağlığını ilgilendirdiğine dikkat çeken Zhao, herkes için küresel bir sağlık topluluğu inşasını savunan Çin'in, salgının seyrine ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin gerçek ihtiyaçlarına göre kapasite dahilinde destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Ülkeye gelen ikinci Çinli uzman grubunun başkanı olan Gu Zhiqiang da ekip üyelerinin salgın önleme ve kontrolü konusunda zengin deneyime sahip olduğunu söyledi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin düzenlemeleri ve müdahale sistemi çerçevesinde çalışacaklarını kaydeden Gu, salgın değerlendirme, laboratuvar testleri, hasta tedavisi, enfeksiyon önleme ve kontrolü, liman sağlık karantinası ve personel eğitimi alanlarında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile etkileşim ve işbirliğini güçlendireceklerini de sözlerine ekledi.

Cuma günü başkent Kinşasa'ya ulaşan ekip, ilk grubun görevini devralacak.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı

Beştepe'de tarihi kare!
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu

Genç başbakan makam aracından iner inmez hayran kaldı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da

Şara'ya özel davet! Zirveye katılmayacak ama kritik bir görüşmesi var
Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu
Emekliler merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim

Emeklilerin dört gözle beklediği tarih netleşti
Eskişehir'de bir kişi ağaçlık alanda ölü bulundu

Ağaçlık alanda korkunç son! Bir kişi ölü bulundu