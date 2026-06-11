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Karabük Üniversitesi'nden kısa kısa

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Karabük Üniversitesi, TÜSEB destekli proje kapsamında 0-36 ay arası bebeklerin öz bakım becerilerini destekleyen dijital ebeveynlik web uygulaması geliştirdi. Ayrıca üniversitede 220 bitirme projesi sergilendi ve 'Körebe' belgeseli Türkiye genelinde en iyi bitirme projesi belgeseli seçildi.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı destekli proje kapsamında dijital ebeveynlik web uygulaması geliştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şehnaz Ceylan'ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Dijital Ebeveynliği Destekleyici Web Uygulamaları: Bebeklik Döneminde Öz Bakım Becerileri" başlıklı projeyle ebeveynlerin güvenilir bilgi kaynaklarına erişiminin artırılması ve bebeklerin gelişim süreçlerinin bilimsel temelli içeriklerle desteklenmesi amaçlandı.

Proje kapsamında ebeveynlerin kullanımına yönelik özel hazırlanan web sitesinde, 0-36 ay arasındaki bebeklerin gelişim özelliklerine uygun öz bakım becerilerini destekleyici etkinlikler, uygulamalar ve rehber içerikler yer aldı.

İçeriklerle ebeveynlerin çocuklarının gelişim süreçlerini daha yakından takip etmeleri, yaş dönemlerine uygun etkinliklere ulaşmaları ve çocuklarının öz bakım becerilerinin gelişimini desteklemeleri hedeflendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ceylan, bebeklik döneminin çocuk gelişimindeki kritik önemine dikkati çekerek, "Ebeveynler doğru kaynaklara ulaşmak istiyorlar. Biliyoruz ki artık teknoloji, web uygulamaları ya da bloglar yoğun olarak kullanılıyor. Ancak bu kaynaklara doğru ve bilimsel içeriklerle ulaşmaları çok kıymetli. Bu nedenle dijital ebeveynliği destekleyici web uygulaması sayfasını özellikle bebeği olan ebeveynlerin kullanabilmesi için hazırladık." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin hazırladığı 220 proje tanıtıldı

Karabük Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesince düzenlenen bitirme projeleri sergisinde öğrencilerin hazırladığı 220 proje tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakülte binasında düzenlenen etkinlikte Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerince 180, Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencilerince 40 proje olmak üzere toplam 220 proje sergilendi.

Serginin açılışına Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Türker, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"Körebe" belgeseli Türkiye'nin en iyi bitirme projesi belgeseli seçildi

KBÜ Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "Körebe" belgesel filmi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesince düzenlenen 3. Mezuniyet Film Festivali'nde "En İyi Belgesel Film Ödülü"nün sahibi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki üniversitelerden gönderilen 391 bitirme projesi filmin arasından finale kalan "Körebe", festival jürisinin değerlendirmesi sonucunda en iyi belgesel seçilerek öğrencilerin emeğini ulusal düzeyde taçlandırdı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
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