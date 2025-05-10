Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz

PKK kendini ne zaman feshedecek? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes! Masada Türkiye de vardı
Duraktaki metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı: 3'ü ağır 13 yaralı

İstanbul'da 2 metrobüs çarpıştı! 3'ü ağır 13 yaralı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var

KBÜ'de Türk Bilim İndeksi Modeli Raporu Tanıtıldı

KBÜ'de Türk Bilim İndeksi Modeli Raporu Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi'nde gerçekleştirilen lansman toplantısında, Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin hazırladığı 'Türk Bilim İndeksi Modeli Raporu' tanıtıldı. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, kamu politikalarının bilimsel rehberlik sunduğunu vurguladı.

KBÜ'de "Türk Bilim İndeksi Modeli Raporu" tanıtıldı

KARABÜK - Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi Dış Politika Masası tarafından hazırlanan "Türk Bilim İndeksi Modeli Raporu" tanıtıldı.

Safranbolu Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen lansman toplantısının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, KAPGEM'in bir düşünce kuruluşu niteliği taşıdığına dikkat çekerek, "Kamu Politikaları Araştırma Geliştirme Merkezi bir düşünce kuruluşu statüsünde bir üniversitede hayata geçmiş çok önemli bir kuruluş. Bu kamu politikaları alanı o kadar kıymetli, o kadar değerli bir alan ki; bir işe başlamadan önce bu işi nasıl yapacağımız, hangi politikayı benimseyeceğimiz, hangi stratejileri takip edeceğimiz gibi pek çok konuda yol haritamızı belirleyen bir anlam taşıyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kırışık, kamu politikalarının bilimsel rehberlik sunduğuna işaret ederek, "Çoğu zaman bilimsel anlamda da, başka alanlarda da yolumuzu kaybettiğimiz, nereye nasıl gideceğimizi bilemediğimiz durumlar yaşıyoruz. İşte kamu politikası, bu konuda bize net ve açık cevaplar veren, yol haritamızı amacımıza göre belirleyen çok önemli bir bilim dalı" dedi.

KAPGEM'in faaliyet alanlarının oldukça geniş olduğunu vurgulayan Kırışık, "Aile ve sosyal hizmet politikalarından bilim politikalarına, çevre politikalarından dış politikaya, eğitim, enerji, güvenlik, yerel yönetim, sağlık, kültür, kentleşme, kamu yönetimi, ilahiyat ve hukuk politikalarına kadar çok sayıda politika masamızla Türkiye'ye fayda üretmeyi amaçlıyoruz. Giderek politika masası sayımız artıyor. Şu an Çin Politikaları Masası üzerinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Merkezin temel amacının kamu kurumlarına yol haritası sunmak olduğunun altını çizen Kırışık, "Bu alanda faaliyet gösteren devletimizin ilgili kurumlarına bir yol haritası belirlemek, uygulamaya çalıştıkları kamu politikalarını güçlendirmek, politika çeşitliliğini artırmak istiyoruz. Bunu başardığımızda Türkiye'de pek çok sorunun kendiliğinden çözüldüğünü göreceğiz" diye konuştu.

Program KAPGEM Dış Politika Masası Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özge Yavuz'un da yaptığı konuşma sonrası fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
Çanakkale'de yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza: 8 ölü

Yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada can pazarı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi
Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol

Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.