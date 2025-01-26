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Kazım Karabekir, Vefatının 77. Yılında Anıldı

Kazım Karabekir, Vefatının 77. Yılında Anıldı
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Milli Mücadele'nin önemli isimlerinden Kazım Karabekir, Kars ve Erzurum'da düzenlenen anma törenleriyle vefatının 77. yılında yad edildi. Anma etkinliklerine Kars Valisi ve çeşitli protokol üyeleri katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği destekle Milli Mücadele'nin kırılma noktasına adını yazdıran ve Doğu Anadolu'da kazandığı zaferlerle milletin gönlünde yer eden asker ve devlet adamı Kazım Karabekir, vefatının 77. yılında Kars ve Erzurum'da anıldı.

Kars Tren Garı'ndaki Kazım Karabekir Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

Programa, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, İl Jandarma Komutanı Yusuf Mutlu Genç, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda devam eden programda, Kazım Karabekir Paşa'nın biyografisi ve eğitim faaliyetleri hakkında sunum yapıldı.

Program, Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Nesrin Hangül'un Kazım Karabekir Paşa hakkında verdiği konferansla sona erdi.

Erzurum

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de Kazım Karabekir Paşa'nın vefatının 77. yılında anma mesajı paylaştı.

Vali Çiftçi, mesajında, Birinci Dünya Savaşı sırasında başta Erzurum olmak üzere Doğu Anadolu'yu düşman işgalinden kurtararak "Şark Fatihi" olarak anılan İstiklal mücadelesinin kahraman komutanı Kazım Karabekir Paşa'yı, vefatının 77. yılında rahmetle andıklarını ifade etti.

Kazım Karabekir'in başarılı bir asker olmasının yanı sıra önemli bir devlet adamı olduğunu belirten Çiftçi, "Erzincan, Erzurum ve Kars'ı düşman işgalinden kurtaran komutan, başarılarından dolayı 28 Temmuz'da 'Mirliva' (tuğgeneral) rütbesine yükselmiştir. 13 Mart 1919'da Erzurum'daki 15. Kolordu Komutanlığına nakledilen Kazım Karabekir, Mustafa Kemal Paşa'ya 'bütün kolordumla emrinizdeyim' diyerek, Erzurum'un milli mücadelenin kalbinin attığı bir şehir olarak inşa edilmesinin de simgesi olmuştur. İstiklal Savaşı başta olmak üzere Anadolu'ya gelen Mustafa Kemal Paşa'ya en büyük destek Kazım Karabekir'den gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, Kazım Karabekir'in Erzurum'un stratejik önemini çok iyi bildiğini, bölgede yetim kalan çocuklar için eğitim kurumları kurup önemli adımlar attığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sanayi Mektebi, Leyli Eytam İbtidai Mektebi, Erzurum Ana Mektebi, İş Ocağı, Sıhhiye Mektebi, Sarıkamış Askeri İdadisi ve Sarıkamış Ana Mektebi gibi eğitim kurumlarını açan komutan, çocuklarla bizzat ilgilenmiş ve yetim babası olarak anılmıştır. Kazım Karabekir Paşa'yı ilimize ve ülkemize olan üstün hizmetlerinden dolayı rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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