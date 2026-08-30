Haberler

Edremit'te yangın Kazdağı Milli Parkı'na sıçradı

Edremit'te yangın Kazdağı Milli Parkı'na sıçradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, Kazdağı Milli Parkı'ndaki ormana sıçradı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, Kazdağı Milli Parkı'ndaki ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edremit'in Kızılkeçili Mahallesi'ndeki orman dışı alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın ve kuru otların etkisiyle kısa sürede yayılarak yakındaki Kazdağı Milli Parkı Hasan Boğuldu Göleti mevkisindeki ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Edremit ilçesi Kızılkeçili Mahallesi orman dışı alanda çıkarak Kazdağı Milli Parkı'ndaki ormanlık alana sirayet eden yangına, Orman Bölge Müdürlüğümüzün kara ve hava ekiplerince etkin bir şekilde müdahale edilmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi

Galatasaray’a dünya yıldızı! İşte bonservisi ve yıllık ücreti
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan 'hayır' çıktı

Herkes ters köşe oldu! AB üyeliği için “Hayır” dediler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'in pozisyonu penaltı mı? Trio ekibi son noktayı koydu

Penaltı var mı? Son noktayı koydular
Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4'üncüye bulamadı

Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da provokasyon! Hemen gözaltına alındılar
Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor

Cem Yılmaz’dan yüzleri güldüren haber! Hastane odasında bakın ne yaptı
Popüler özellik başa bela oldu! Milyonlarca araç geri çağrılıyor

Popüler özellikte hayati tehlike! Milyonlarca araç geri çağrılıyor
Messi'den 4 gollü şov

Durdurulamıyor! 39 yaşında harikalar yarattı
Amrabat Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor

Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor