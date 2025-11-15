Haberler

'Kazancım Gazze İçin' kampanyası tanıtım programı Ümraniye'de gerçekleştirildi

'Kazancım Gazze İçin' kampanyası tanıtım programı Ümraniye'de gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye Belediyesi tarafından Gazze'deki sivillere destek olmak amacıyla başlatılan 'Kazancım Gazze İçin – Bir Günlük Gelirim Gazze'ye' kampanyasının tanıtım programı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Ümraniye Belediyesi tarafından Gazze'deki sivillere destek olmak amacıyla başlatılan 'Kazancım Gazze İçin – Bir Günlük Gelirim Gazze'ye' kampanyasının tanıtım programı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında Ümraniye esnafı, bir günlük kazançlarını savaş mağduru Gazze halkına bağışlayarak örnek bir dayanışma sergileyecek.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın öncülüğünde başlatılan kampanya, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmeyi ve toplumun tüm kesimlerinde duyarlılık oluşturmayı amaçlıyor. Yıldırım, kampanyanın sadece maddi katkıdan ibaret olmadığını, aynı zamanda vicdani bir duruşun ve insanlık sorumluluğunun bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Programa, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte ilçedeki STK temsilcileri, Meslek Odası temsilcileri, teşkilat mensupları, esnaf ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Programda yapılan konuşmalarda ise hem Gazze'deki insani durumun ciddiyetine dikkat çekildi hem de esnafın gösterdiği duyarlılığın toplumsal birlik adına büyük önem taşıdığı vurgulandı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bu kampanya yalnızca bir bağış hareketi değil; gönüllerin Gazze ile birleştiği bir dayanışma köprüsüdür. Ümraniye her zaman mazlumun yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Ümraniye Belediyesi'nin koordinasyonunda yürütülen kampanyaya 30'dan fazla STK'nın aktif destek vermesi, ilçede geniş kapsamlı bir birliktelik oluşturarak dayanışma ruhunu güçlendirdi. Kampanya doğrultusunda esnafın yapacağı bağışlar, güvenilir kuruluşlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

"Kampanya kapsamında, ilçedeki esnaflar belirledikleri bir günlük kazançlarını, Gazze'deki mağduriyetin giderilmesine yönelik yardım çalışmalarına bağışlayacak. Belediye, bağış sürecinin düzenli, güvenilir ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm koordinasyonu sağlayacağını açıkladı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Erdoğan kalabalığın arasında görünce hemen konvoyu durdurdu
9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama: Şike yapmadıkları için mutluyuz

9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü

Midyeye tövbe ettirecek görüntü
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi

Bu acıya yürek dayanmaz! Bir aile yok oldu
Canlı yayında Leroy Sane kavgası

Canlı yayında Sane kavgası
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Tedesco orta sahaya Bayern Münih'in yıldızını istiyor

Bayern Münih'ten ligin seyrini değiştirecek bir ismi istiyor: Onu alın
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Trafikte magandalığa soyunanlar dikkat! Cezası 180 bin liraya çıkarılacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası katbekat artırılıyor
Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'dan Rafa Silva'ya olay sözler: Bizi tehdit etti

Sergen Yalçın'dan basın toplantısında Rafa Silva'ya olay sözler
Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar biliyor musun?

Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.